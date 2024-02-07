Теофимо Лопес оценил шансы Кроуфорда в поединке с Канело

Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес высказался о потенциальном поединке между действующим лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом.

«Даже несмотря на спад Канело, Кроуфорд всё равно его не побьёт. Он слишком сильный и большой», — написал Лопес в соцсети X (ранее Twitter).

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.