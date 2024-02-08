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Кравцов: Олимпийские игры давно стали политизированными. МОК не интересуется спортом

Кравцов: Олимпийские игры давно стали политизированными. МОК не интересуется спортом
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Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказал мнение о современных Олимпийских играх.

«Олимпийские игры давно стали политизированными. Изначально идея была другой. Но на моём веку это так. То, что МОК давно не интересуется спортом и его смотрибельностью – это не ново. Даже Бах, который является олимпийским чемпионом и должен ратовать за спорт, превратился в обычного политикана. Они стреляют не себе в ногу. Они стреляют в сам спорт, в людей», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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