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Гилберт Бёрнс объяснил, почему слова Ковингтона о переломе ноги могут быть ложью

Гилберт Бёрнс объяснил, почему слова Ковингтона о переломе ноги могут быть ложью
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Известный бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс выразил сомнение в получении травмы ноги американцем Колби Ковингтоном. Ранее тот опубликовал в рентгеновский снимок ноги, сообщив, что получил перелом в самом начале боя с Леоном Эдвардсом.

«Честно, я сомневаюсь. Видел, как он ходил здесь повсюду. Да, есть рентген. Но чей это снимок? Я не знаю. Все мы видели, как он гулял по Майами, играл в покер. Куда только он не ходил. Так что я не знаю. Вообще в его слова очень трудно поверить. Никогда не знаешь, когда это правда, а когда ложь», — сказал Бёрнс на канале The AllStar в YouTube.

Ковингтон и Эдвардс встречались на турнире UFC 296. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Леона судейским решением.

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