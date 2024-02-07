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Ковингтон отреагировал на критику со стороны Даны Уайта

Ковингтон отреагировал на критику со стороны Даны Уайта
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон прокомментировал критику в свой адрес со стороны президента UFC Даны Уайта после боя с Леоном Эдвардсом. Уайт тогда говорил, что Ковингтон действовал слишком медленно.

«Я ещё не связывался с Даной. Я общался с Хантером Кэмпбеллом, и они в курсе того, что происходит. UFC знает о моей ноге и оказывает мне максимальную помощь. Они знают, что весь бой я дрался со сломанной ногой. Что есть, то есть. Мне нравится, когда мой начальник жёстко и грубо критикует меня, потому что это заставляет меня работать усерднее, чтобы доказать, что он неправ. Но я уважаю мнение Даны. Он совершает великие дела. Он изменил мою жизнь… Я не могу сказать ничего плохого о Дане», — заявил Ковингтон на канале Submission Radio в YouTube.

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