Источник: Шамиль Газиев возглавит турнир UFC в своём втором бою в промоушене

Поединок с участием Шамиля Газиева, представляющего Бахрейн, и спортсмена из Суринама Жаирзиньо Розенстрайка возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе, который запланирован на 2 марта. Об этом информирует MMAJunkie со ссылкой на свои источники.

Для Газиева это будет второй бой в UFC. Шамиль дебютировал в лиге Даны Уайта в декабре прошлого года, когда одержал победу техническим нокаутом в поединке с представителем Словакии Мартином Будаем. В общей сложности на его счету в ММА 12 побед в 12 боях. В настоящий момент Шамилю 33 года.

Розенстрайк в последнем поединке, который состоялся в мае 2023 года, проиграл бразильцу Жаилтону Алмейде. На счету Жаирзиньо 13 побед при пяти поражениях. Спортсмену сейчас 35 лет.