Будет круче Павловича и Волкова? UFC продвигает нашего нового тяжеловеса

Российский боец, представляющий Бахрейн, Шамиль Газиев проведёт свой следующий бой в UFC 2 марта. Уроженец Дагестана получил в соперники ещё одного бойца из топ-15 тяжёлого веса – Жаирзиньо Розенстрайка. В лиге определённо делают ставку на российского бойца: уже во втором поединке в организации ему в соперники дают парня, который дрался со всеми топовыми бойцами UFC.

Карьера 33-летнего Газиева развивается очень быстро. Шамиль родился в Дагестане, где и начал заниматься спортом. Шамиль увлёкся борьбой, впоследствии занимался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова. Изначально Газиев не задумывался о профессиональной спортивной карьере и попал в ММА очень поздно. В 2018 году Шамилю предложили перебраться в Бахрейн, где он, собственно, и стал заниматься смешанными единоборствами. Два года Газиев взял на любительскую карьеру, дважды выступал на любительском чемпионате мира, но до медалей не добирался. Лишь в 2020 году, в 30-летнем возрасте, Шамиль дебютировал в профессионалах.

И дебютировал мощно. На старте карьеры Газиев чередовал поединки в белорусских и российских лигах, и в первых семи боях он набил рекорд 7-0, причём все победы оказались досрочными. После победы над Григорием Пономарёвым на AMC Fight Night, которому Газиев проигрывал в любителях, Шамиль решил попробовать себя в зарубежных лигах. Одержав ещё три победы в Ares FC и Brave, Шамиль привлёк внимание UFC и попал в претендентскую серию Даны Уайта. В сентябре 2023 года российский боец продемонстрировал свои навыки борьбы и задушил в первом раунде непобеждённого ранее Грега Веласко. В лиге впечатлились мощным россиянином и предложили ему контракт.

Причём впечатлились настолько, что для дебюта Газиеву дали соперника из топ-15. Это большой аванс, который Шамиль оправдал сполна: за полтора раунда российский боец финишировал Мартина Будая и громко заявил о себе уже в UFC. Дебютировав в профессиональных смешанных единоборствах в 30 лет, Газиев за три года добрался от статуса новичка до статуса потенциальной звезды UFC.

Шамиль демонстрирует яркие поединки, любит зарубиться в стойке и делает это мощно: удар у Газиева тяжёлый, а разнообразная техника ставит соперников в тупик. Шамиль быстр на руках, и эти быстрые и в то же время мощные удары заставляют соперников капитулировать. Ну и, конечно, не стоит забывать, что Газиев – выходец из борьбы и является бывшим учеником Абдулманапа Нурмагомедова, а это о многом говорит.

На Газиева в UFC рассчитывают. В тяжёлом весе, за исключением Сергея Павловича и Тома Аспиналла, свежей крови уже давно нет, в топ-15 находятся всё те же бойцы, которые были там и пару лет назад. И со всеми Шамиль вполне может справиться. Розенстрайк будет первой по-настоящему серьёзной проверкой для Газиева.

Жаирзиньо в своё время нокаутировал Андрея Орловского, Алистара Оверима и Джуниора дос Сантоса, в его резюме есть бои с Нганну, Блэйдсом, Ганом и Волковым, и Розенстрайк – это действительно громкое имя. Победа над ним обеспечит Газиеву место в топ-15 и бои с другими топовыми бойцами. Учитывая, что UFC откровенно продвигает Газиева, предоставляя ему шансы, о которых другие бойцы могут только мечтать, победа над Жаирзиньо откроет Шамилю большие перспективы, и, возможно, уже через бой-два Газиев включится в титульную гонку.