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Биспинг предсказал победителя в бою Гэтжи с Холлоуэем

Биспинг предсказал победителя в бою Гэтжи с Холлоуэем
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории Майкл Биспинг, ныне являющийся экспертом, высказался о предстоящем поединке обладателя титула BMF Джастина Гэтжи с Максом Холлоуэем. Британец считает Гэтжи фаворитом данного противостояния.

«Я думаю, что Джастин, скорее всего, выиграет бой. Но вот что я вам скажу: я уважаю Макса за то, что у него хватило смелости попробовать и подняться в весе. Так поступает настоящий мужчина. Я не соглашусь с прогнозом Дастина Порье. Возможно, он позволил своим эмоциям затуманить рассудок», – сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

Напомним, поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем состоится 14 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 300. Данный бой будет проведён в рамках лёгкой весовой категории. Таким образом, Холлоуэй поднимется из полулёгкого дивизиона.

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