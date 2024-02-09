Полные результаты турнира ACA 170

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Сегодня, 9 февраля, в Москве был проведён турнир по смешанным единоборствам ACA 170. В главном событии вечера чемпион организации в тяжёлой весовой категории Евгений Гончаров единогласным решением судей победил Антона Вязигина.

Полные результаты турнира ACA170 представлены ниже: