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Полные результаты турнира ACA 170

Полные результаты турнира ACA 170
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Сегодня, 9 февраля, в Москве был проведён турнир по смешанным единоборствам ACA 170. В главном событии вечера чемпион организации в тяжёлой весовой категории Евгений Гончаров единогласным решением судей победил Антона Вязигина.

Полные результаты турнира ACA170 представлены ниже:

  • Евгений Гончаров победил Антона Вязигина единогласным решением (48-47, 49-46, 48-47, 48-47, 48-47) и сохранил титул, а также вышел в финал Гран-при в тяжелом весе
  • Шамиль Абдулаев победил Абдул-Рахмана Джанаева техническим нокаутом (Раунд 3, 4:15) и вышел в финал Гран-при в среднем весе
  • Никола Дипчиков победил Виталия Слипенко нокаутом (Раунд 1, 2:32)
  • Дауд Шайхаев победил Мухамеда Кокова единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27)
  • Абдул-Рахман Темиров победил Бекболота Абдылду единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27)
  • Айк Казарян победил Франциско Де Лиму техническим нокаутом (Раунд 1, 4:41)
  • Хафиз Сакибеков победил Арсена Шибзухова единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 29-28, 29-28)
  • Владимир Васильев победил Андерсона Гонсалвеса удушающим приёмом (Раунд 3, 4:41)
  • Багдос Олжабай победил Луиса Рафаэля единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27)
  • Искандар Мамадалиев победил Мишеля Сильву единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28)
  • Юсуп-Хаджи Зубариев победил Саид-Магомеда Гимбатова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28, 30-27, 29-28)
  • Саид-Магомед Батукаев победил Авийохона Хамидова техническим нокаутом (Раунд 1, 3:29)
  • Масуд Замонов победил Андрея Калечица нокаутом (Раунд 1, 4:17)
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