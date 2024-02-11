Петросян проиграл Виейре в первом раунде на турнире UFC

В ночь на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86. В рамках основного карда армянин Армен Петросян встретился с бразильцем Родолфо Виейрой.
Бой завершился в первом раунде победой бразильца удушающим приёмом. Петросян потерпел третье поражение в UFC. Также на его счету три победы в промоушене.
Ранее в предварительном карде турнира представитель Узбекистана Богдан Гуськов нокаутировал американца Зака Паугу и одержал первую победу в промоушене.
В главном событии турнира в рамках средней весовой категории подерутся Джек Херманссон и Джозеф Пайфер.
Основной кард UFC Vegas 86:
Джо Пайфер – Джек Херманссон
Дэн Иге – Андре Фили
Роберт Брыжек – Игорь Потеря
Брэд Таварес – Грегори Родригес
Майкл Джонсон – Дарриус Флауэрс