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Петросян проиграл Виейре в первом раунде на турнире UFC

Петросян проиграл Виейре в первом раунде на турнире UFC
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В ночь на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86. В рамках основного карда армянин Армен Петросян встретился с бразильцем Родолфо Виейрой.

UFC 2024. UFC Fight Night 236, Лас-Вегас, США
Родолфо Виейра (W) - Армен Петросян
11 февраля 2024, воскресенье. 03:10 МСК
Родолфо Виейра
Окончено
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Армен Петросян

Бой завершился в первом раунде победой бразильца удушающим приёмом. Петросян потерпел третье поражение в UFC. Также на его счету три победы в промоушене.

Ранее в предварительном карде турнира представитель Узбекистана Богдан Гуськов нокаутировал американца Зака Паугу и одержал первую победу в промоушене.

В главном событии турнира в рамках средней весовой категории подерутся Джек Херманссон и Джозеф Пайфер.

Основной кард UFC Vegas 86:

Джо Пайфер – Джек Херманссон

Дэн Иге – Андре Фили

Роберт Брыжек – Игорь Потеря

Брэд Таварес – Грегори Родригес

Майкл Джонсон – Дарриус Флауэрс

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