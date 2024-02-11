Райан Гарсия сообщил, что его дом был ограблен

Известный американский боксёр первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Райан Гарсия в социальной сети Х (бывший Twitter) сообщил об ограблении своего дома неизвестными.

«Слава богу, что нас там не было! Он защитил меня. Я люблю тебя, Боже, спасибо. Но вау. Я здесь просто пытаюсь насладиться выходными на Супербоуле. Члены моей команды потрясены. Некоторые из них были там», — написал Гарсия и прикрепил видеозаписи с камер наблюдения, с которых невозможно разглядеть лица преступников.

Ранее Райан Гарсия высказался перед боем с непобеждённым чемпионом мира в двух весовых категориях Девином Хейни. Гарсия и Хейни шесть раз встречались в рамках любительских соревнований. Счёт личного противостояния 3-3.