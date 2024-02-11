Чжан Чжилэй дал прогноз на бой Джошуа — Нганну

Китайский боксёр супертяжёлого веса Чжан Чжилэй раскритиковал организацию поединка между британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Я считаю, что Джошуа победит. Нужно отдать должное Нганну, он очень усердно тренируется, а его выступление в дебютном профессиональном поединке было прекрасным. Он проиграл, но выглядел очень хорошо. Всё же между профессиональным боксом и MMA есть разница. Но я уверен, что Джошуа справится с задачей», — приводит слова Чжилэя издание BoxingScene.

Поединок Джошуа – Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Нганну это будет второе выступление по правилам профессионального бокса.

Ранее WBC сделал заявление о бое Джошуа — Нганну.