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Чжан Чжилэй дал прогноз на бой Джошуа — Нганну

Чжан Чжилэй дал прогноз на бой Джошуа — Нганну
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Китайский боксёр супертяжёлого веса Чжан Чжилэй раскритиковал организацию поединка между британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Я считаю, что Джошуа победит. Нужно отдать должное Нганну, он очень усердно тренируется, а его выступление в дебютном профессиональном поединке было прекрасным. Он проиграл, но выглядел очень хорошо. Всё же между профессиональным боксом и MMA есть разница. Но я уверен, что Джошуа справится с задачей», — приводит слова Чжилэя издание BoxingScene.

Поединок Джошуа – Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Нганну это будет второе выступление по правилам профессионального бокса.

Ранее WBC сделал заявление о бое Джошуа — Нганну.

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