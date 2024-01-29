Роберт Уиттакер объяснил, почему дю Плесси является непобеждённым в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о действующем обладателе титула южноафриканце Дрикусе дю Плесси.

«Все, кто дрался с Дрикусом, знают, насколько он неудобный. Послушайте, он выбрасывает оверхенды от начала до конца боя. Левый боковой – правый боковой. Я никогда не видел таких комбинаций (смеётся). Этот парень неудобен, он постоянно меняет стойки, идёт вперёд, принимает удары и пытается попасть.

У него определённо есть навыки, а его стиль неудобен настолько, насколько это возможно. Таково моё мнение. И это работает. У него не самые эстетичные бои, но это работает (смеётся). Я люблю MMA, потому что здесь много путей на вершину, и это один из них», — сказал Уиттакер в подкасте The MMA Hour.