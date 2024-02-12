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«Более великого момента нельзя и представить». Джонсон — о выступлении под флагом России

«Более великого момента нельзя и представить». Джонсон — о выступлении под флагом России
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Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший российское гражданство, высказался по поводу выступления под российским флагом.

«Это привилегия, это честь. Более великого момента нельзя и представить. Когда ты выходишь и представляешь страну. Так здорово быть частью этого, быть принятым. То, как относятся ко мне, это супертоп. Именно это я испытываю, когда буду представлять Россию», — сказал Кевин Джонсон на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Кевину Джонсону 44 года. За профессиональную карьеру американец принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. В 2009 году Джонсон сразился за титул WBC, но уступил украинцу Виталию Кличко.

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