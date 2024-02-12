Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кевин Джонсон отреагировал на критику от Шона Тёрнера за получение российского гражданства

Кевин Джонсон отреагировал на критику от Шона Тёрнера за получение российского гражданства
Аудио-версия:
Комментарии

Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший российское гражданство, ответил на критику от Шона Тёрнера.

Ранее Тёрнер раскритиковал Джонсона за то, что тот получил российское гражданство.

«Я русский. Очень смешно, очень забавно. Люблю называть это грязными разговорчиками. Моё отчество в честь президента России Владимира Путина. Мой город – Самара. Я выступаю на своей земле. Я собираюсь ему начистить морду и отправить в Ирландию», — сказал Кевин Джонсон на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Примечательно, что Джонсон дал интервью на русском языке.

Кевину Джонсону 44 года. За профессиональную карьеру американец принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. В 2009 году Джонсон сразился за титул WBC, но уступил украинцу Виталию Кличко.

Материалы по теме
Видео
Американский боксёр Джонсон исполнил песню «Я русский» на тренировке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android