Кевин Джонсон отреагировал на критику от Шона Тёрнера за получение российского гражданства

Американский профессиональный боксёр Кевин Джонсон, ранее получивший российское гражданство, ответил на критику от Шона Тёрнера.

Ранее Тёрнер раскритиковал Джонсона за то, что тот получил российское гражданство.

«Я русский. Очень смешно, очень забавно. Люблю называть это грязными разговорчиками. Моё отчество в честь президента России Владимира Путина. Мой город – Самара. Я выступаю на своей земле. Я собираюсь ему начистить морду и отправить в Ирландию», — сказал Кевин Джонсон на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Примечательно, что Джонсон дал интервью на русском языке.

Кевину Джонсону 44 года. За профессиональную карьеру американец принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 — нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с его участием завершились вничью. В 2009 году Джонсон сразился за титул WBC, но уступил украинцу Виталию Кличко.