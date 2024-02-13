Де ла Хойя: Райан Гарсия может стать одним из знаковых боксёров современности

Оскар де ла Хойя, промоутер звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии (24-1, 20 KO), высказался о его предстоящем поединке с соотечественником Девином Хейни (31-0, 15 KO).

«Я должен привести аргумент в пользу того, что Райан на пути к статусу одного из знаковых бойцов современности — он готов драться со всеми. Гарсия сразился с Джервонтой Дэвисом. После этого он подрался с Дуарте, соперником, который не является прогулкой в парке. Теперь он возвращается, чтобы сразиться с одним из лучших бойцов на планете.

Всё это достойно восхищения. Как я уже говорил, я очень горжусь им. У Райана был вторичный титул. Теперь у него есть возможность стать чемпионом мира», — цитирует де ла Хойю издание The Ring.