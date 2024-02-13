Волкановски рассказал, как его дочь пошутила по поводу Ислама Махачева

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгкой весовой категории австралиец Александр Волкановски рассказал о шутке его дочери.

«Я сказал, что никто не ворвется в наш дом, все хорошо – я же здесь, и я чемпион мира. Она может не беспокоиться – я с этим разберусь, а она отвечает: «А если это будет Ислам Махачев?», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

Реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски состоялся в октябре 2023 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 294. Ислам нокаутировал Александра в первом раунде. Примечательно, что в феврале прошлого года российский боец одолел своего противника единогласным решением судей.

Махачев и Волкановски провели дуэль взглядов в Австралии: