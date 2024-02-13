Волкановски рассказал, за счёт чего Топурия может его победить

Австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Грузии Илией Топурией.

«Я просто буду драться, как всегда. Единственный способ победить меня, особенно в моем дивизионе, – это поймать меня ударом. Многие говорят о сабмишенах, нокаутах и прочем, а потом выходят и ничего не могут мне сделать», — приводит слова Волкановски BJ Penn.

Поединок между Волкановски и Топурией состоится на UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 294 в октябре прошлого года, Волкановски техническим нокаутом проиграл чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) Исламу Махачеву (Россия). Топурия в последнем поединка одолел представителя США Джоша Эмметта.