Родригес дал прогноз бой между Волкановски и Топурией

Известный мексиканский боец смешанных единоборств Яир Родригес высказался о предстоящем поединке обладателя титула UFC в полулёгком дивизионе Александра Волкановски из Австралии с непобеждённым испанцем Илиёй Топурией.

«Илия просто бредит. Он вообще не на нашем уровне, Алекс − другая планета. Уверен, что Волкановски сделает свою работу и победит, а затем Топурии станет стыдно за сказанное, все будут смеяться над ним. Его карьера закончится после этого боя с Волкановски. Он столько всего наговорил, что люди будут смеяться над ним», − сказал Родригес в интервью The MMA Hour.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном событии на кону будет стоять титул UFC в полулёгком весе. Его обладатель Александр Волкановски столкнётся с непобеждённым Илиёй Топурией.