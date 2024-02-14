Глава PFL дал прогноз на бой Нганну с Джошуа

Генеральный директор Professional Fighters League (PFL) Питер Мюррей высказался о предстоящем поединке бывшего обладателя титула UFC Фрэнсиса Нганну с бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа.

«Все недооценивали Фрэнсиса в бою с Фьюри, включая самого Тайсона. Нганну постоянно тренировался. Он, безусловно, завоевал аудиторию и базу поклонников по всему миру, и многие, включая меня, сказали бы, что он выиграл бой с Фьюри. Я бы не стал недооценивать этого большого парня в бою с Джошуа. Это будет грандиозное событие. Мы с нетерпением ждем этого и, очевидно, будем на стороне Фрэнсиса.

Я верю, что он сможет победить Джошуа. Фрэнсис станет только лучше во время своего второго выступления на боксерском ринге. Он чемпион в ММА и лучший тяжеловес в мире», – цитирует Мюррея BoxingScene

Напомним, бой между Нганну и Джожуа. Поединок состоится 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).