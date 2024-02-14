Копылов рассказал, как будет действовать в ближайшем поединке в UFC

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов высказался по поводу предстоящего поединка с с 14-м номером рейтинга американцем Энтони Эрнандесом.

«Будем бить и бороться, не давать ему использовать свои сильные стороны, защищаться от борьбы и навязывать свою ударную технику. Может, и сам буду проходить, посмотрим, что будет 18 февраля», — приводит слова Копылова Metaratings.

Напомним, поединок состоится на турнире UFC 298, который пройдёт в ближайшие выходные.

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Копылов успешно вернулся в сентябре 2022 года и в настоящий момент идёт на серии из четырёх досрочных побед.