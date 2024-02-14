«Потом была качка». Хабиб раскрыл свой комплекс упражнений в 2016 году в UFC

Именитый российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в лёгком дивизионе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём тренировочном графике в 2016 году. В то время Хабиб выступал в UFC.

«2016 год. Это был четверг вечер. Утром боролся час (борьба в полную силу). И вот вечером был 30-минутный бег, после которого была качка. Нагрузки – это некая зависимость», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступление в смешанных единоборствах.