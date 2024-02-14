Тренер Хабиба рассказал, есть ли вероятность того, что Нурмагомедов вернётся в октагон

Бывший тренер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался по поводу возможного возвращения россиянина в профессиональный спорт.

«До сих пор слово Хабиба было залогом – он никогда не нарушал его! Когда он сказал, что уходит, он так и сделал. Единственное, что он ещё сказал, – что пока не будет секундировать бойцов. Но он по-прежнему тренирует ребят, когда находится рядом.

Если предложат $ 100 млн? Хабиб всегда говорил о наследии, деньги не важны для него», — приводит слова Мендеса Sport24.

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. После завершения карьеры в смешанных единоборствах президент UFC Дана Уайт не раз пробовал уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру, но россиянин заявлял, что решение уйти окончательное и пересмотру не подлежит. В общей сложности на его счету 29 боёв, в которых он одержал 29 побед.