В Сети появилось видео, на котором легендарный американский боксёр Майк Тайсон продемонстрировал свою боксёрскую тренировку.

57-летний Майк Тайсон показал видео боксёрской тренировки:

Напомним, первым титулом Тайсона в тяжёлом весе был пояс WBC, который он завоевал в 1986 году, с 1987 по 1990 год он удерживал пояса WBA и IBF после побед над Джеймсом Смитом и Тони Такером. С 1989 по 1990 год Тайсон являлся лучшим боксёром вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

Тайсон за время карьеры провёл 58 боёв, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпев шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.

Ранее итальянский футбольный клуб «Ювентус» подарил Тайсону именную футболку.