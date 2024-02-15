«Он не должен драться за титул раньше меня. К чёрту его!» Пауло Коста — о Хамзате Чимаеве

Бывший претендент на титул чемпиона UFC бразильский боец в среднем весе Пауло Коста высказался о Хамзате Чимаеве и его титульных шансах.

«Вам известно, что я не люблю этого парня. Большинство людей не воспринимают его серьёзно. Он больше не дерётся, он не побил никого из топ-15 среднего дивизиона.

Как мы можем воспринимать его всерьёз, если он чуть не проиграл Камару Усману, который вышел на коротком уведомлении?

Мне нравится эта битва национальностей, культур, но я не хочу больше слышать его имени. К чёрту его! Он должен сделать что-то, чтобы о нём говорили. Хотя бы побить кого-то из топ-10.

Я хотел подраться с ним в Абу-Даби, но этого не произошло. Ничего страшного. Сейчас я тут и буду драться с парнем, который куда квалифицированнее его. Уиттакер лучше его во всём, поэтому, Чимаев не должен драться за титул раньше меня», — сказал Коста во время общения с журналистами на медиадне.

Хамзат Чимаев на неделе потерял место в топ-10 средневесов UFC, переместившись на 11-ю позицию в рейтинге.

Бой между Костой и Уиттакером состоится 17 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме, США.