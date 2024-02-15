«Наелся и напился, готов к поединку». Шарабутдин Атаев взвесился перед боем за пояс IBA

Чемпион мира — 2023 Шарабутдин Атаев (Россия) и азербайджанец кубинского происхождения, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 Лорен Альфонсо Домингес успешно прошли процедуру взвешивания в преддверии очного поединка за пояс IBA в весе до 86 кг. Бой пройдёт 16 февраля в Душанбе в рамках «Ночи чемпионов IBA».

Вес Атаева составил 86 кг. Альфонсо показал на весах 85,6 кг.

«Мы готовились к бою больше двух месяцев, мы готовы на все 100 процентов. Да, были определённые нюансы, но мы всё преодолели. Сейчас я чувствую себя отлично после весогонки. Я наелся и напился, готов к поединку. В нашем противостоянии счёт 2-1 в мою пользу. Более того, я не думаю, что предстоящий бой будет последним в нашей истории. В будущем мы ещё встретимся либо по профессионалам, либо на чемпионатах мира или Европы», — сказал Атаев.

Отметим, что в соглавном поединке сразятся Шавкатджон Рахимов из Таджикистана и Эдуардо Нуньес (Мексика). Оба на весах показали 58,8 кг. В этом бою определится обязательный претендент по версии IBF во втором полулёгком весе.

Также в ходе спортивного мероприятия определится второй претендент на пояс IBA в весе до 57 кг. Представитель Узбекистана Миразизбек Мирзахалилов сразится с мексиканцем Луисом Родригесом Оканой. Победитель оспорит титул IBA с бронзовым призёром чемпионата мира — 2023 россиянином Всеволодом Шумковым. Вес Мирзахалилова составил 56,8 кг, а Оканы – 56,6 кг.