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Соперник Ивана Емельяненко высказался о нём перед боем

Соперник Ивана Емельяненко высказался о нём перед боем
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Боец смешанных единоборств Али Хейбати отреагировал на анонс своего поединка с Иваном Емельяненко. Он состоится 1 марта в рамках турнира Ural FC 6.

«Займусь его перевоспитанием, а потом за Сашу возьмусь», — написал Хейбати в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой между Али и Иваном пройдёт по правилам бокса, но в ММА-перчатках.

Напомним, в конце мая 2023 года Иван дебютировал в смешанных единоборствах. Его соперником был дзюдоист Алексей Леденёв. Поединок проходил в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей.

Иван является младшим братом Александра и Фёдора Емельяненко.

Иван Емельяненко готовится к дебюту в ММА:

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