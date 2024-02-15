Даня Милохин показал актуальную физическую форму за день до дебюта в боксе

Известный 22-летний российский блогер Даня Милохин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где продемонстрировал актуальную физическую форму перед боем с индийским блогером Аджмалом Ханом. Они сразятся уже завтра, 16 февраля.

Фото: Скриншот из соцсетей Даниила Милохина

Фото: Скриншот из соцсетей Даниила Милохина

Милохин и Хан проведут поединок в рамках боксёрского турнира промоушена Alpha Fight Series. Для Даниила это будет дебютный поединок в боксе. Противостояние состоится в формате четырёх раундов.

Позже, по словам Милохина, он намерен дебютировать в ММА. Начинающий боец заявлял о желании провести бой с кем-то из братьев известного бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Милохин в интервью «Чемпионату» поделился ожиданиями от своего дебютного боксёрского поединка.