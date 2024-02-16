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Между Волкановски и Топурией произошла потасовка на пресс-конференции

Между Волкановски и Топурией произошла потасовка на пресс-конференции
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В ночь с 15 на 16 февраля прошла пресс-конференции, посвященная соревнованию UFC 298. Главным боем мероприятия станет поединок чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории австралийца Александра Волкановски и непобеждённого грузинского бойца полулёгкого веса (до 65 кг), представляющего Испанию, Илии Топурии.

UFC 2024. UFC 298, Анахайм, США
Александр Волкановски - Илия Топурия
18 февраля 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Илия Топурия

Во время того, что как Волкановски отвечал на один из вопросов, Топурия подошёл к его столу, взял титул и поднял его вверх. Персонал мероприятия окружил бойцов, которые вот-вот были готовы начать встычку.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля в Анахайме (США) на арене «Хонда-центр» состоится турнир UFC 298. Спортивное мероприятие начнётся в 2:00 по московскому времени. Волкановски и Топурия выйдут в октагон не раньше 7:30 по мск. арена «Хонда-центр».

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