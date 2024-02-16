Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Топурия — Волкановски: когда бой за титул чемпиона UFC, где смотреть прямую трансляцию

Топурия — Волкановски: когда бой за титул чемпиона UFC, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В воскресенье, 18 февраля, состоится бой за звание чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории. В главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 298 чемпион промоушена в данном дивизионе австралиец Александр Волкановски сразится с непобеждённым испанским бойцом Илией Топурией. Это спортивное мероприятие пройдёт в Анахайме (США).

Турнир стартует в 2:00 по московскому времени. Приблизительное время начала поединка Волкановски и Топурии — 8:00 мск. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть в эфире федерального телеканала «Матч ТВ» и на телеканале «Матч! Боец». Также UFC 298 можно будет увидеть на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» будет освещать бой австралийца и испанца, а также другие события спортивного шоу.

Материалы по теме
UFC 298: Копылов идёт за очередным нокаутом, Топурия – за поясом Волкановски. LIVE
Live
UFC 298: Копылов идёт за очередным нокаутом, Топурия – за поясом Волкановски. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android