Топурия — Волкановски: когда бой за титул чемпиона UFC, где смотреть прямую трансляцию

В воскресенье, 18 февраля, состоится бой за звание чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории. В главном событии турнира по смешанным единоборствам UFC 298 чемпион промоушена в данном дивизионе австралиец Александр Волкановски сразится с непобеждённым испанским бойцом Илией Топурией. Это спортивное мероприятие пройдёт в Анахайме (США).

Турнир стартует в 2:00 по московскому времени. Приблизительное время начала поединка Волкановски и Топурии — 8:00 мск. Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть в эфире федерального телеканала «Матч ТВ» и на телеканале «Матч! Боец». Также UFC 298 можно будет увидеть на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» будет освещать бой австралийца и испанца, а также другие события спортивного шоу.