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Даня Милохин выиграл свой дебютный бой техническим нокаутом в первом раунде

Даня Милохин выиграл свой дебютный бой техническим нокаутом в первом раунде
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Сегодня, 16 февраля, в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) проходит боксёрский турнир промоушена Alpha Fight Series. В соглавном событии российский блогер Даня Милохин техническим нокаутом в первом раунде одолел представителя Индии Аджмала Хана.

Для россиянина это был дебютный поединок. Планировалось, что противостояние пройдёт в рамках четырёх раундов. Турнир начался в 18:00 по московскому времени. Отметим, что на прошедший поединок Милохин вышел с флагом России и под гимн родной страны

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного шоу.

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Ранее Милохин рассказал, как однажды перепутал известную фигуристку Евгению Медведеву с гримёршей после возвращения в Россию. Вместе с Медведевой Милохин выступал в шоу «Ледниковый период».

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