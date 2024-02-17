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Нуньес неожиданно нокаутировал Рахимова в претендентском бою в Таджикистане

Нуньес неожиданно нокаутировал Рахимова в претендентском бою в Таджикистане
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В претендентском поединке за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира во втором полулегком весе по версии IBF, прошедшем в Душанбе (Таджикистан), мексиканский боец Эдуардо Нуньес одержал победу над представителем Таджикистана Шавкатджоном Рахимовым.

Бой закончился неожиданной победой мексиканца техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

Этот поединок был рассчитан на двенадцать раундов и являлся отборочным для боя за титул чемпиона мира во втором полулёгком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Таким образом, Эдуардо Нуньес одержал 27-ю победу в профессиональной карьере и получит шанс сразиться за пояс чемпиона IBF с победителем боя, в котором сойдутся Джо Кордина и Энтони Какаче.

Отметим, Шавкатджон Рахимов потерпел второе поражение на профессиональной карьере.

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