Топурия: Волкановски даже не коснётся меня, я могу сражаться с ним пять дней

Грузинский претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Илия Топурия поделился ожиданиями от предстоящего поединка с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски, который состоится завтра, 18 февраля, на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

«Волкановски не сможет до меня даже коснуться, гарантирую. Я прекрасно готов и выйду в клетку, чтобы забрать этот пояс. Я готов драться в стойке, бороться и конкурировать в партере. У меня хватит прочности для того, чтобы сражаться с ним не пять раундов, а пять дней», – сказал Топурия на церемонии взвешивания.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.