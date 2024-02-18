Хорхе Линарес оценил шансы Ломаченко в бою с Камбососом

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес, встречавшийся в ринге с украинцем Василием Ломаченко, высказался о его предстоящем титульном поединке с австралийцем Джорджем Камбососом.

«Думаю, Ломаченко победит в этом бою. Я должен поставить на Ломаченко. Я наблюдал за Камбососом много раз, и он отлично смотрится в зале, на тренировках, он чемпион мира там, но в ринге он другой.

Он просто не делает то, что делает в зале. Он весь сосредотачивается на подготовке и всё оставляет в зале. Вот почему я ставлю на Ломаченко», — приводит слова Линареса издание ProBox TV.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни.