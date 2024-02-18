Роман Копылов досрочно уступил Энтони Эрнандесу на UFC 298 и прервал победную серию

18 февраля в Анахайме (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 298, в рамках которого российский боец среднего веса (до 84 кг) Роман Копылов сразился с американцем Энтони Эрнандесом.

Поединок продлился два раунда и завершился победой американского бойца удушающим приёмом. Из первого сабмишна Копылову удалось выбраться, однако Эрнандес сразу же пошёл на вторую попытку удушения россиянина, вынудив Копылова сдаться.

Роману Копылову 31 год. Россиянин дебютировал в престижнейшей организации мира в ноябре 2019 года и в первых двух боях потерпел поражения. Затем Копылов успешно вернулся в сентябре 2022-го и шёл на серии из четырёх досрочных побед подряд. Всего в его активе теперь 12 побед и три поражения в ММА.

В активе 30-летнего Энтони Эрнандеса теперь 17 побед и два поражения. До этого поединка он шёл на серии из четырёх побед, продлив её.