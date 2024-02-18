Илия Топурия вызвал Конора Макгрегора после победы в бою с Волкановски

Новоиспечённый чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия вызвал на поединок известного ирландского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Конор Макгрегор, если у тебя всё еще есть яйца, я буду ждать тебя в Испании», — сказал Топурия после боя с Александром Волкановски.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Анахайме (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298, в главном поединке австралиец Александр Волкановски проводил защиту против грузина Илии Топурии. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. Таким образом, Илия стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе. На счету спортсмена 15 побед в смешанных единоборствах (семь – в UFC) и ни одного поражения.