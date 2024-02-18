Алекс Перейра сразится с Джамалом Хиллом в главном событии UFC 300

Генеральный директор UFC Дана Уайт в социальной сети Х (бывший Twitter) объявил, что в главном событии юбилейного турнира по смешанным единоборствам UFC 300 сразятся чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра и американский спортсмен Джамал Хилл.

Напомним, уже известно, что в рамках турнира UFC 300 пройдут бои в лёгкой весовой категории между Чарльзом Оливейрой (Бразилия) и Арманом Царукяном (Армения), между Джастином Гэтжи (США) и Максом Холлоуэем (США). В полутяжёлом весе Иржи Прохазка (Чехия) сразится с Александром Ракичем (Сербия).

Юбилейный турнир по смешанным единоборствам UFC 300 состоится 13 апреля текущего года. Он пройдёт в городе Лас-Вегас (штат Невада, США).