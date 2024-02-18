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Боец RCC Хамзин высказался о победе Топурии в бою с Волкановски

Боец RCC Хамзин высказался о победе Топурии в бою с Волкановски
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Боец Russian Cagefighting Championship (RCC) Ильяс Хамзин поделился мнением о победе испано-грузинского спортсмена Илии Топурии в поединке с австралийцем Александром Волкановски за титул чемпиона UFC в полулёгкой весовой категории.

«Волкановски заигрался, работал с опущенными руками. Молодые и дерзкие бойцы этого не прощают. Теперь в полулёгком дивизионе новый чемпион, и я думаю, что Алекс уже не сможет вернуть титул.

В любом случае Волк сумасшедший боец, и для него должно быть место в зале славы UFC», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, прошедший поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде. На счету спортсмена 15 побед в смешанных единоборствах (семь – в UFC) и ни одного поражения.

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