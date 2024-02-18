Александр Волкановски не против провести реванш с Илией Топурией

Австралийский боец Александр Волкановски прокомментировал поражение в поединке с испано-грузинским спортсменом Илией Топурией.

«Очевидно, у него тяжёлые удары. Мы знали, что нужно остерегаться этого. Он поймал меня — отличная работа. Я начинал набирать обороты, и он поймал меня, отдаю ему должное. Он жёстко бьёт, мы это прекрасно знали. Он не должен был попасть, но попал, так что молодец. Я долгое время был чемпионом полулёгкого дивизиона. Он всё говорит про Испанию, так что, может, проведём реванш в Испании», — сказал Волкановски после боя.

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Анахайме (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298, в главном поединке Волкановски проводил защиту титула чемпиона UFC в полулёгком весе против Топурии. Бой завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.