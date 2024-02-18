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Александру Волкановски нужно завершить карьеру?

Александру Волкановски нужно завершить карьеру?
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Сегодня, 18 февраля, в Анахайме (штат Калифорния, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298. В главном событии австралиец Александр Волкановски проводил защиту титула чемпиона UFC в полулёгком весе против грузина Илии Топурии. Поединок завершился победой Топурии нокаутом во втором раунде.

Как вы считаете, нужно ли Волкановски завершить карьеру? В активе 35-летнего спортсмена 26 побед и четыре поражения за карьеру в ММА.

Примечательно, что два из этих четырёх неудачных поединков Волкановски провёл против россиянина Ислама Махачева, который является чемпионом UFC в лёгкой весовой категории.

Для Топурии эта победа стала 15-й в смешанных единоборствах (семь – в UFC). Боец не проиграл ни одного поединка.

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