«Пришло время новых лиц». Топурия — о возможном реванше с Волкановски

Новоиспечённый чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Илия Топурия ответил на вопрос о возможном реванше с австралийским бойцом смешанных единоборств Александром Волкановски.

«Он очень хороший человек. Честно говоря, сейчас я думаю: «Окей, я дам ему реванш, потому что он очень хороший мужик». Но в то же время пора двигаться дальше, пора немного расчистить этот дивизион.

Пришло время нового поколения, новых вызовов, новых лиц. Я больше нацелен на это. Но, честно говоря, моя работа — выходить и биться. Не так важно, кого мне дадут на следующий поединок. Я выйду и буду биться», — сказал Топурия во время пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 18 февраля, Топурия оказался сильнее Волкановски в главном событии UFC 298 и стал новым чемпионом дивизиона.