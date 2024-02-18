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Махачев поздравил Уиттакера с победой над Костой

Махачев поздравил Уиттакера с победой над Костой
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Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев обратился к бывшему обладателю титула в среднем дивизионе (до 84 кг) австралийцу Роберту Уиттакеру после триумфа последнего на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

Напомним, Уиттакер сразился с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой и победил единогласным решением.

«У Уиттакера высокий бойцовский IQ. Поздравляю, чемпион», – написал Махачев в социальных сетях.

Роберту Уиттакеру 33 года. Австралиец дебютировал в престижнейшей лиге мира в 2012 году и за время выступлений провёл 21 бой, одержав 16 побед и пять раз уступив. С 2017 по 2019 годы удерживал чемпионский титул, который затем уступил новозеландцу Исраэлю Адесанье.

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