Махачев поздравил Уиттакера с победой над Костой

Действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев обратился к бывшему обладателю титула в среднем дивизионе (до 84 кг) австралийцу Роберту Уиттакеру после триумфа последнего на турнире UFC 298 в Анахайме (США).

Напомним, Уиттакер сразился с бывшим претендентом на титул бразильцем Пауло Костой и победил единогласным решением.

«У Уиттакера высокий бойцовский IQ. Поздравляю, чемпион», – написал Махачев в социальных сетях.

Роберту Уиттакеру 33 года. Австралиец дебютировал в престижнейшей лиге мира в 2012 году и за время выступлений провёл 21 бой, одержав 16 побед и пять раз уступив. С 2017 по 2019 годы удерживал чемпионский титул, который затем уступил новозеландцу Исраэлю Адесанье.