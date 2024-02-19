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Эдди Хирн заявил, что Уэйн Руни может победить Джейка Пола в боксёрском матче

Эдди Хирн заявил, что Уэйн Руни может победить Джейка Пола в боксёрском матче
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Известный британский промоутер Эдди Хирн положительно отреагировал на новость о возможном дебюте звёздного футболиста и соотечественника Уэйна Руни на профессиональном ринге.

«Я уже говорил с Уэйном. Он занимался боксом, был любителем и знает, как привести себя в форму. Сейчас он сосредоточен на футболе, но никогда не говори «никогда». Думаю, он хотел бы попробовать, с ним связывались промоутеры. Не думаю, что мы увидим его поединок сейчас, но я бы не исключал этого в будущем.

Как я и говорил, бой Уэйна Руни и Джейка Пола на «Олд Траффорд» это огромное событие, и я поставлю на победу Уэйна Руни», — приводит слова Хирна DAZN.

Ранее были названы возможные соперники Руни в профессиональном боксёрском дебюте.

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