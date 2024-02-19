Гаджиев сравнил Хабиба и Джона Джонса

Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мыслями о соотечественнике, бывшем чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове и нынешнем чемпионе лиги в тяжёлом весе Джоне Джонсе (США).

«Понятие «величайший» очень субъективное. Всё это условно. Считаю ли я Джонса круче, чем Хабиба? Нет, не считаю. Потому что, как мне кажется, в полутяжёлом весе конкуренция ниже. Да, были крутейшие бои с Кормье. С Густафссоном. Здесь вопросов нет. Но, как бы там ни было, лёгкий вес есть лёгкий вес. Кроме того, у Джонса в карьере было много осечек, которые не позволяют считать его величайшим. Талантливейшим бойцом – да, возможно. Но не величайшим. Потому что величайший – это не только про бои», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.