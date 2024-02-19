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Дана Уайт оценил возможность проведения турнира UFC на «Сантьяго Бернабеу»

Дана Уайт оценил возможность проведения турнира UFC на «Сантьяго Бернабеу»
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Президент UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможности проведения турнира промоушена на знаменитом футбольном стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Возможен ли турнир на «Сантьяго Бернабеу»? А какая у него вместимость? 80 000, что ж, это возможно. Хорошая идея. Мне нравится», — приводит слова президента UFC издание Marca.

Отметим, что домашние матчи на «Сантьяго Бернабеу» проводит мадридский «Реал». Ранее новый чемпион промоушена в полулёгком весе Илия Топурия говорил, что хотел бы подраться на знаменитой арене в столице Испании. Топурия стал чемпионом лиги Даны Уайта, одолев представителя Австралии Александра Волкановски на UFC 298. Победу он добыл нокаутом во втором раунде.

Ранее Дана высказался о будущем Топурии в UFC.

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