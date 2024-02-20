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В WBC оценили вероятность лишения Фьюри чемпионского пояса за срыв боя с Усиком

В WBC оценили вероятность лишения Фьюри чемпионского пояса за срыв боя с Усиком
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Глава Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман ответил на вопрос о возможном лишении британца Тайсона Фьюри титула из-за срыва боя с Александром Усиком.

«Лишение Фьюри чемпионского пояса? Мы никогда не получали запросов по этому поводу. Категорически нет. Это просто напряженность момента и разочарование. Вы должны понимать, что в этом бою очень многое стоит на кону. Поэтому если ты узнаёшь новость о переносе боя, то твой день становится очень и очень плохим», — сказал Сулейман на YouTube-канале Seconds Out.

Напомним, поединок Усика и Фьюри должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако британец получил рассечение и вынужден был отказаться от выступления. Бой перенесён на 18 мая.

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