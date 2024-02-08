Фьюри — реальный Цыганский король. За что Тайсону платят такие огромные деньги?

Профессиональный бокс продолжает радовать яркими анонсами и громкими вывесками. Два самых главных и ожидаемых поединка весны – противостояние Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну, а также заруба Александра Усика и Тайсона Фьюри. Особенный интерес, безусловно, вызывает бой за звание абсолютного чемпиона. А ещё в Сети появилась информация о том, какие гонорары получат эти четыре боксёра. И, говоря откровенно, цифры выглядят достаточно удивительно.

Судя по появившимся данным, самый «жирный» контракт урвал себе Фьюри. Он должен получить за предстоящий поединок $ 70 млн. И разрыв с гонораром Усика выглядит катастрофическим – Александр должен получить всего $ 35 млн. Это даже меньше, чем в Саудовской Аравии готовы заплатить Джошуа – $ 40 млн. Самый низкий гонорар должен быть у Нганну – $ 20 млн. Но ничего удивительного в этом нет. Фрэнсис проводит всего второй поединок в профессиональном боксе, только начинает набирать обороты.

Фьюри и Усик Фото: Alex Pantling/Getty Images

Так почему же Цыганскому королю готовы платить так много? Казалось, что гонорары должны быть сопоставимы. Но Тайсон – слишком интересная и знаковая личность в мире профессионального бокса. В свои 35 лет боец не раз улетал в нокдауны, прошёл большое количество поединков со знаковыми личностями, но всё равно остаётся непобеждённым. Конечно, последний бой с Нганну немного подпортил реноме Фьюри. Многие даже считают, что теперь его неизбежно ждёт поражение от Усика. Но пока Тайсон выглядит слишком уверенно в себе. И есть уверенность, что к противостоянию с Александром британец подойдёт в совершенно другом состоянии, расслабленности больше не допустит.

Тайсон Фьюри

Второй момент – умение вести трэш-ток и разгонять даже самые непримечательные противостояния. Цыганский король и сам шикарно разговаривает с соперниками, выписывает сочные оскорбления и заигрывает с публикой. А ещё он имеет целую команду людей, помогающих во всём этом. Например, отец Тайсона Джон Фьюри стал практически каждую пресс-конференцию превращать в яркое шоу. Саудовцы понимают, что всё это привлекает огромное внимание публики, поэтому пытаются угодить всем желаниям звезды.

Тайсон Фьюри с чемпионским поясом Фото: Justin Setterfield/Getty Images

А ещё в Саудовской Аравии быстро поняли, что Фьюри действительно делает кассу. Не было ничего удивительного в том, что Тайсон собирал солд-ауты на родине. Но поединок с Нганну наглядно продемонстрировал: трибуны буквально ломятся от зрителей на каждом из поединков Цыганского короля. Пожалуй, прямо сейчас сложно найти другого боксёра, на которого пришло бы посмотреть столько же фанатов. Цифры Теренса Кроуфорда или Наои Иноуэ не идут ни в какое сравнение. Возможно, замахнуться на такую же популярность смогут Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.

Можно долго спорить о том, кто является лучшим боксёром планеты на данный момент. Но самым популярным и востребованным точно стал Фьюри. Любопытно, что до конца карьеры Тайсон намерен подраться с Усиком, дважды сразиться с соотечественником Джошуа, а затем провести реванш с Нганну. Видимо, Цыганский король хочет заработать денег на несколько поколений вперёд.