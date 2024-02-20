Дана Уайт оценил вероятность проведения боя Макгрегора и Топурии

Генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на слова чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии. Ранее Матадор заявил о желании провести поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим Макгрегора в полулегком весе. Этого не произойдет. Но стремление понятно, все хотят драться с Конором», – сказал Дана Уайт на пресс-конференции UFC.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с представителем Австралии Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. В общей сложности на счету спортсмена из Испании 15 побед в 15 боях. Отметим, что после победы Топурия бросил вызов Конору.