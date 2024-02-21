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«Это не Хабиб». Дана Уайт назвал величайшего бойца ММА всех времён

«Это не Хабиб». Дана Уайт назвал величайшего бойца ММА всех времён
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Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о величайшем бойце смешанных единоборств всех времён. По словам Уайта, им является действующий чемпион в тяжёлой весовой категории Джон Джонс.

«Хабиб? Нет, величайший боец всех времён – это Джон Джонс. Джон Джонс до сих пор непобеждённый. Хабиб тоже не терпел поражений, но я бы сказал, что хотел бы увидеть от Хабиба большего. Джон Джонс всех побеждал в полутяжёлом весе, а теперь побеждает в тяжёлом. Он заставил Сириля Гана выглядеть так, будто он ни разу в жизни не дрался. Джонс – самый величайший боец», — сказал Уайт на канале Games With Names в YouTube.

В настоящий момент Джонс восстанавливается после травмы, которую он получил во время спарринга на тренировке.

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