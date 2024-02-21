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Уайт объяснил, почему массовая драка после боя Хабиба и Макгрегора не пошла на пользу UFC

Уайт объяснил, почему массовая драка после боя Хабиба и Макгрегора не пошла на пользу UFC
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Президент UFC Дана Уайт вспомнил о массовой драке, случившейся после боя россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Напомним, сразу после победы Нурмагомедов покинул октагон и атаковал команду ирландца, спровоцировав потасовку с участием лагерей обоих спортсменов.

«Мы ожидали этого, были готовы к этому, и это всё равно произошло. Это было, мягко говоря, разочаровывающе. Люди думают, что всё идёт нам на пользу. Но на самом деле для нас ту ситуацию приемлемой было назвать нельзя. Мы самые большие в единоборствах и поэтому именно должны подавать пример другим», — сказал Уайт на канале Games With Names в YouTube.

Напомним, Хабиб победил Конора, проведя успешный удушающий приём на шею в четвёртом раунде.

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