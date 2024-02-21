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Рой Джонс обратился к Петру Яну

Рой Джонс обратился к Петру Яну
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс-младший поддержал российского бойца UFC Петра Яна перед его поединком с представителем Китая Сонгом Ядонгом. Противостояние пройдёт в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 299.

«Брат, удачи тебе. Я уверен, что ты победишь, но всё равно удачи! Кажется, у тебя очень сложный соперник, но ты просто должен драться с умом и воспользоваться всеми его ошибками», – сказал Джонс на видео, опубликованном в социальных сетях бойцовского клуба «Архангел Михаил».

Напомним, UFC 299 состоится 9 марта 2024 года как раз в Майами (США). В общей сложности на счету Петра в ММА 21 поединок, в которых он одержал 16 побед и потерпел пять поражений.

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